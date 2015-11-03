​Римский фонтан Треви открылся после реставрации

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Знаменитый римский фонтан Треви вновь предстал во вторник во всей красе.

Как передает Report, одна из самых известных достопримечательностей Вечного города была торжественно открыта после реставрации, которую осуществили благодаря финансированию модного дома Fendi.

Церемония привлекла внимание многочисленных журналистов, а также туристов. В ходе реставрационных работ, продлившийся 516 дней, были очищены от копоти и грязи почти четыре тыс. кв. м травертина и мрамора, 340 кв. м лепнины и скульптур. В проекте были задействованы более 100 специалистов. Обновление фонтана обошлось в сумму более €2 млн.

Строительство фонтана Треви началось в 1732 году архитектором Николой Сальви. Но его история началась гораздо раньше - еще в Древнем Риме. До сих пор фонтан наполняет вода, поступающая по акведуку, построенному в 19 году до н.э.