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    После попытки госпереворота в Турции выросла потребность в флагах

    Для удовлетворения спроса производители флагов работают в полную силу, однако возникли проблемы с нехваткой ткани

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ После попытки государственного переворота в Турции выросла потребность в флагах.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, причиной стали круглосуточные демократические митинги на улицах и площадях по всей стране по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

    Согласно информации, для удовлетворения спроса производители флагов работают в полную силу, однако возникли проблемы с нехваткой ткани.

    Помимо этого, вырос спрос на портреты президента. 

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