После попытки госпереворота в Турции выросла потребность в флагах

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ После попытки государственного переворота в Турции выросла потребность в флагах.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, причиной стали круглосуточные демократические митинги на улицах и площадях по всей стране по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно информации, для удовлетворения спроса производители флагов работают в полную силу, однако возникли проблемы с нехваткой ткани.

Помимо этого, вырос спрос на портреты президента.