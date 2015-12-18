​Папа Римский устранил препятствие на пути канонизации матери Терезы

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск одобрил признание чуда, совершенного знаменитой католической монахиней, блаженной матерью Терезой Калькуттской. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил источник при Святом престоле.

Понтифик принял это решение в день своего 79-летия, устранив тем самым последнее препятствие на пути к канонизации (причислению к лику святых) основательницы женской монашеской конгрегации "Сестры Миссионерки Любви", которая еще в 2003 году была провозглашена блаженной Римско-католической церкви.

Согласно данным источников, несколько дней назад ватиканская Конгрегация по делам святых единогласно утвердила решение, согласно которому благодаря молитвам матери Терезы произошло необъяснимое с научной точки зрения исцеление 35-летнего бразильца, имевшего неизлечимую патологию головного мозга.

Ожидается, что канонизация монахини, которая в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира "за деятельность в помощь страждущему человеку", скорее всего, состоится 4 сентября 2016 года в канун 19-й годовщины со дня ее смерти.

Мать Тереза (настоящее имя Аньеза Гондже Бояджиу) родилась 26 августа 1910 года в македонском городе Скопье в семье албанки и влаха. С детства она мечтала о монашеском служении и в 18 лет уехала в Ирландию, где вступила в монашеский орден "Ирландские сестры Лорето". В 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза в честь канонизированной в 1927 году монахини-кармелитки Терезы из Лизье.