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    Обама: У меня никогда не было личного оружия

    Ранее демократы внесли в Конгресс США законопроект, запрещающий продажу боевого оружия

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/  У президента США Барака Обамы никогда не было личного оружия. Как сообщает Report, об этом президент США заявил в эфире телеканала CNN. 

    "В собственности у меня оружия никогда не было", - заявил Б. Обама, добавив, что в его  резиденции в Кэмп-Дэвиде имеется оборудование для стендовой стрельбы, и он им иногда пользуется. "Это не значит, что я на что-нибудь претендую по части меткости", - отметил Обама. 

    Ранее демократы внесли в Конгресс США законопроект, запрещающий продажу боевого оружия.

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