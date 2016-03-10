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    Названы самые дорогие для проживания города мира

    Британский научно-исследовательский центр Economist Intelligence Unit опубликовал очередное исследование о стоимости жизни в городах мира

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сингапур третий год подряд признан самым дорогим в мире городом для проживания. Как сообщает Report, об этом говорится  в очередном  исследовании британского научно-исследовательского центра Economist Intelligence Unit о стоимости жизни в городах мира. 

    В докладе рассмотрена стоимость 160 наименований товаров и услуг, в число которых вошли продукты питания, одежда, товары для дома, косметика, аренда жилья, транспортные расходы, оплаты школы и детских садов. 

    Так, отмечается, что затраты на транспорт в Сингапуре обходятся в 2,5 раза дороже, чем в Нью-Йорке.

    На втором и третьем месте в списке самых дорогих городов  разместились Цюрих и Гонконг.

    В десятку также вошли Париж, Лондон, Нью-Йорк, Копенгаген, Сеул и Лос-Анджелес. 

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