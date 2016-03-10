Названы самые дорогие для проживания города мира

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сингапур третий год подряд признан самым дорогим в мире городом для проживания. Как сообщает Report, об этом говорится в очередном исследовании британского научно-исследовательского центра Economist Intelligence Unit о стоимости жизни в городах мира.

В докладе рассмотрена стоимость 160 наименований товаров и услуг, в число которых вошли продукты питания, одежда, товары для дома, косметика, аренда жилья, транспортные расходы, оплаты школы и детских садов.

Так, отмечается, что затраты на транспорт в Сингапуре обходятся в 2,5 раза дороже, чем в Нью-Йорке.

На втором и третьем месте в списке самых дорогих городов разместились Цюрих и Гонконг.

В десятку также вошли Париж, Лондон, Нью-Йорк, Копенгаген, Сеул и Лос-Анджелес.