НАСА намерено потратить 12,4 млрд долларов на поиск похожих на Землю планет

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Три новых телескопа намерено отправить в космос Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США в ближайшие десять лет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил американским конгрессменам помощник директора агентства Томас Зурбукен.

Т. Зурбукен сообщил, что телескопы будут предназначены для поиска экзопланет земного типа, и работа в этом направлении начнется уже в 2018 году.

"В марте 2018 года в космос должен быть выведен аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite, спутник по исследованию планет, проходящих перед своей звездой). Сейчас продолжаются его сборка и испытания компонентов и оборудования", - представитель НАСА.

В ходе слушаний представитель счетной палаты США Кристина Чаплан сообщила, что для реализации проекта НАСА потребуется финансирование в объеме "не менее 12,4 млрд долларов США", что составляет половину бюджета департамента астрофизики НАСА.

Она также посоветовала управляться с этими средствами "осмотрительно".