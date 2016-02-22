Владельцы MasterCard смогут подтверждать платежи с помощью селфи

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Пользователи MasterCard в Великобритании смогут оплачивать платежи с помощью селфи и отпечатков пальцев, сообщает Report со ссылкой на РБК.

В MasterCard заявили, что летом эта технология будет доступна еще в 14 странах.

Помимо идентификации с помощью селфи, британские держатели карт смогут сканировать отпечатки пальцев для проверки их личности. Благодаря этому пользователям больше не придется вводить пин-коды, пароли или коды подтверждения оплаты.

По информации, такая технология была уже опробована в США и в пилотной версии в Нидерландах.

Президент MasterCard по вопросам безопасности Аджей Бхалла сказал, что держатели карт в Нидерландах и США "действительно полюбили" оплату платежей с помощью селфи. По его словам, компания также тестировала распознавание с помощью радужной оболочки и голоса.