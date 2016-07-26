Ученые выяснили, в каких странах живут самые высокие люди

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Голландские мужчины и латвийские женщины признаны самыми высокими на планете, говорится в новом исследовании, опубликованном журналом eLife.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, средний рост мужчин Нидерландов составляет 182,5 см, средний рост жительниц Латвии достигает 168 см.

Согласно данным исследования, в период с 1914 года в 187 странах наблюдается скачок в росте людей. Наиболее явно он прослеживается среди иранских мужчин, их рост в среднем увеличился на 16 см, и жительниц Южной Кореи, которые стали выше в среднем на 20 см, чем 100 лет назад.

Самые высокие мужчины живут также в Бельгии, Эстонии, Латвии и Дании, женщины – в Нидерландах, Эстонии, Чехии. Самые низкие мужчины живут в Восточном Тиморе, их средний рост не превышает 160 см. Самые низкие женщины со средним ростом в 150 см живут в Гватемале.