Европейские музеи, в которых экспонируются черепа

Алжирский историк Али Фарид Белкади в 2010-2011 годах исследовал экспозиции ведущих европейских музеев.

Алжирский историк Али Фарид Белкади в 2010-2011 годах исследовал экспозиции ведущих европейских музеев.

Как сообщает Report, Али Фарид Белкади обнаружил 68 черепов алжирских бойцов. Всего в музее l'Homme on Place du Trocadéro хранится около 18 000 черепов, большинство из которых сокрыты от глаз общественности.

3 марта 2020 года президент Франции Макрон согласился вернуть в Алжир 24 черепа. Среди 24 черепов, экспонируемых в музее более 150 лет, черепа шейха Бузиана, который возглавлял сопротивление во время осады Заатча, и Мохаммеда Ламзада бен Абдельмалека, известного как Чериф Бубегла.

В настоящее время в этом музее хранятся 12 черепов алжирских бойцов сопротивления, сражавшихся против колониализма. Их головы в качестве "военных трофеев" были перевезены во Францию и хранились в экспозиции Musee de l'Homme - музее антропологии в Париже.

Отметим, что если бы не шум, поднятый алжирской интеллигенцией, французы до сих пор ходили бы в музеи смотреть на отрезанные головы алжирцев! Музей вернул в Новую Зеландию черепа 21 воина маори. Аналогичный шаг предприняли и в Германии.

В Германии есть и коллекция, собранная Фондом прусского культурного наследия[1], в которой собрано более тысячи человеческих черепов, привезенных из Африки.

Кроме того, в 1881-1914 годах в Европу в качестве военных трофеев были завезены останки (в частности, черепа) тысяч африканцев. Европейские колониальные державы - Франция, Бельгия, Испания, Италия, Англия и Португалия делали это исключительно для демонстрации своего военного превосходства над африканскими государствами и насильственного подчинения африканского народа.[2]

[1] https://www.preussischer-kulturbesitz.de/en.html

[2 ] https://www.vice.com/en/article/qvyp95/the-fight-to-repatriate-african-skulls-in-european-museum-collections

Список литературы:

https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/cranes-de-combattants-au-musee-de-l-homme-l-algerie-demande-la-restitution_3294225.html

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/03/la-france-remet-a-l-algerie-24-cranes-de-resistants-decapites-au-xixe-siecle-et-entreposes-a-paris_6045108_3212.html

https://afrotribune.com/lalgerie-reclame-36-cranes-de-independantistes-a-france/

https://www.quora.com/Why-does-France-still-keep-18-thousand-trophy-skulls-belonging-to-rebels-from-her-former-colonies-in-her-Mus%C3%A9e-de-lHomme-in-Paris-What-do-you-think-of-this-barbaric-French-practice