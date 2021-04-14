Европейские музеи, в которых экспонируются черепа

Алжирский историк Али Фарид Белкади в 2010-2011 годах исследовал экспозиции ведущих европейских музеев.
Как сообщает Report, Али Фарид Белкади обнаружил 68 черепов алжирских бойцов. Всего в музее l'Homme on Place du Trocadéro хранится около 18 000 черепов, большинство из которых сокрыты от глаз общественности.
3 марта 2020 года президент Франции Макрон согласился вернуть в Алжир 24 черепа. Среди 24 черепов, экспонируемых в музее более 150 лет, черепа шейха Бузиана, который возглавлял сопротивление во время осады Заатча, и Мохаммеда Ламзада бен Абдельмалека, известного как Чериф Бубегла.
В настоящее время в этом музее хранятся 12 черепов алжирских бойцов сопротивления, сражавшихся против колониализма. Их головы в качестве "военных трофеев" были перевезены во Францию и хранились в экспозиции Musee de l'Homme - музее антропологии в Париже.
Отметим, что если бы не шум, поднятый алжирской интеллигенцией, французы до сих пор ходили бы в музеи смотреть на отрезанные головы алжирцев! Музей вернул в Новую Зеландию черепа 21 воина маори. Аналогичный шаг предприняли и в Германии.
В Германии есть и коллекция, собранная Фондом прусского культурного наследия[1], в которой собрано более тысячи человеческих черепов, привезенных из Африки.
Кроме того, в 1881-1914 годах в Европу в качестве военных трофеев были завезены останки (в частности, черепа) тысяч африканцев. Европейские колониальные державы - Франция, Бельгия, Испания, Италия, Англия и Португалия делали это исключительно для демонстрации своего военного превосходства над африканскими государствами и насильственного подчинения африканского народа.[2]
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Список литературы: