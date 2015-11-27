"Черная пятница" в США: американцы массово отправятся за покупками

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Более 135 миллионов американцев планируют посвятить предстоящие выходные походам по магазинам в поисках выгодных предложений и дешевых подарков: США начинают рождественский сезон традиционной "черной пятницей" (Black Friday), информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

В последний четверг ноября жители США (более 320 миллионов человек) отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж.

Согласно опросу Национальной федерации ритейлеров (NRF), 58,7% потенциальных покупателей в США, что составляет 135,8 миллиона человек, собираются посвятить предстоящие выходные шоппингу. Для сравнения, в прошлом году последние ноябрьские выходные за совершением покупок провели 133,7 миллиона человек. Данные о том, сколько американцы потратят за праздничные выходные в этом году, NRF обнародует в воскресенье, пока же федерация прогнозирует, что в ноябре — декабре нынешнего года американцы потратят на рождественские и новогодние подарки около 630,5 миллиарда долларов. В прошлом году эта цифра составила 608 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что витрины магазинов пестрят рекламой и обещанием скидок именно в "черную пятницу'', эксперты отмечают, что Black Friday постепенно уходит в историю, поскольку распродажи фактически начинаются за несколько дней до нее и продолжаются после праздничных выходных, за которыми следует "киберпонедельник", день рекордных онлайн-распродаж. По прогнозу NRF, 183,8 миллиона покупателей (79,6% опрошенных) планируют совершать интернет покупки в следующий за Днем благодарения понедельник.

Тенденцией последних лет стало начало распродаж уже непосредственно в День благодарения и даже раньше, поэтому год от года все больше людей начинают закупки рождественских подарков непосредственно в праздничный день. Согласно исследованию NRF, в этом году 22,3% опрошенных планируют отправиться в магазин в день, который традиционно следует проводить с семьей за праздничным столом, что на 4% больше, чем годом ранее.