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    Баку признан одним из недорогих городов для экспатов

    Самыми дорогими городами для жизни иностранных работников признаны Гонконг, Луанда, Цюрих

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Баку занял 172-ое место в списке городов по дороговизне жизни для экспатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном рейтинге американской аналитической компании Mercer.

    Для  составления рейтинга изучается и сравнивается стоимость жизни в 209 городах по всему миру: расходы на жилье, транспорт, питание, одежду и развлечения.

    Согласно рейтингу, самыми дорогими городами для жизни иностранных работников признаны Гонконг (Китай), Луанда (Ангола), Цюрих (Швейцария).

    Среди городов региона Ереван занял 189-ое, Тбилиси - 198-ое место.

    Самыми дешевыми городами для жизни экспатов признаны Бишкек (Кыргызстан), Кейптаун (ЮАР), Виндхук (Намибия).

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