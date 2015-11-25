​Завершается первоначальный этап реконструкции установки первичной переработки нефти на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Согласно подписанному между Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и ООО SOCAR Foster Viler Engineering Services соглашению, завершаются работы этапа PreFEED по увеличению мощности установки первичной переработки нефти с 6 млн. тонн до 7,5 млн. тонн в год.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, эти работы выполняются компанией AFV (Amec Foster Viler), головной офис которой находится в Милане (Италия), и осуществляющей деятельность в Баку компанией SFV.

Отметим, что в ходе прошедшего в июне в Баку заседания внесена ясность в техническо-технологические вопросы, технические документы по установке переданы исполнителю. По итогам исследовательских работ определена новая технологическая конфигурация установки первичной переработки нефти, техническая информация симулирована посредством Aspentech Hysys v.7.3, Promax 3.2 и других современных программ. В целях успешной реализации проекта реконструкции установки первичной переработки нефти совместно с компанией Fluor, являющейся PMC-подрядчиком проекта, использованы все технические возможности.

В ближайшее время предусматривается завершение этапа PreFEED, после чего начнутся работы на этапе FEED (первичное детальное проектирование).