Заур Гахраманов: На проекты в Турции потрачено 11 млрд долларов

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В 2016 году объем средств, потраченных на проекты контейнерный порт Petlim, нефтехимический комплекс Petkim, нефтеперерабатывающий завод STAR, ветряная электростанция Petkim и TANAP, достиг 11 млрд долларов. Как сообщает Report, об этом заявил главный директор компании SOCAR Turkey Energy Заур Гахраманов в интервью журналу Energy Business.

"По завершению наших проектов общий объем инвестиций составит около 18 млрд долларов. Приватизация нефтехимического комплекса Petkim составила 2 млрд 40 млн долларов, после закупки объем вложенных в комплекс инвестиций составил 600 млн. Стоимость проекта TANAP составляет 8,5 млрд. долларов, завода STAR - 5,7 млрд. долларов, а общий объем инвестиций, вложенных в контейнерный порт Petlim, составляет 400 млн долларов".

Он подчеркнул, что 2016 год был очень успешным для SOCAR Turkey. По его словам, работы по проекту TANAP завершились на 60%: "Помимо этого, завершилась первая фаза реализации проекта контейнерного порта Petlim, приступили к операциям. Продолжаются работы по второй фазе порта. В этом году по второй фазе работы завершатся".

З. Гахраманов отметил, что по показателям декабря 2016 года, работы по строительству нефтеперерабатывающего завода STAR завершились на 82%. Он также добавил, что проделан огромный объем работ по строительству проекта ветряной электростанции Petkim. По словам главы SOCAR Turkey, в этом году планируется сдача в эксплуатацию ветряной электростанции.