​Запасы природного газа в Азербайджане в этом году составили 17 млрд. кубометров

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане за январь-сентябрь этого года запасы товарного природного газа составили 16,7 млрд. кубометров. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году 86,4% запасов газа сформировалось за счет добычи, 13,6% - остатков запасов на начало года.

На внутреннее потребление ушло 45,9% запасов газа, экспортировано 34,8%, потери составили 4,4%, резервы на 1 октября - 14,9%.