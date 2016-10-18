Замминистра: Трудности, связанные с удешевлением нефти, не являются критичными

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В отличие от других стран-производителей, трудности, связанные с удешевлением нефти, для Азербайджана не являются критичными.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Гюльмамед Джавадов в своем выступлении на VII Международном форуме “Энергия для устойчивого развития”.

По его словам, эта уверенность связана с заранее предпринятыми мерами, созданием Нефтяного фонда и деятельностью по развитию ненефтяного сектора: "У нас есть валютные резервы. Мы могли бы начать эту деятельность несколько позже, однако события опередили нас. Министерство экономики проводит работу по развитию ненефтяного сектора".

Замминистра подчеркнул, что Азербайджан преодолеет этот сложный период: "Просто надо немного потерпеть и работать".