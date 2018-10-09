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    Замминистра: Есть большие перспективы для энергетического сотрудничества с немецкими компаниями

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Существует многовекторное сотрудничество между Азербайджаном и немецкими компаниями в области энергетики, и есть возможности для расширения сотрудничества".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Натиг Аббасов на проходящем в Баку азербайджано-германском бизнес-форуме по энергетике и ИКТ.

    Он напомнил о сотрудничестве с немецкими компаниями Uniper и Siemens: "Немецкая компания Uniper (бывший E.ON) является одним из покупателей газа "Шахдениз-2". Она будет закупать 1,5 млрд кубометров газа в год. Кроме того, Uniper сотрудничает в области производства энергии и пара с Производственным объединением "Азерикимья" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR)".

    SOCAR и Uniper также сотрудничают в целях повышения энергоэффективности в Азербайджане. Соответствующее соглашение было подписано в этом году. Кроме того, с указанной компанией ведется сотрудничество в области модернизации и реконструкции системы газоснабжения в Баку и окрестных поселках. При активном участии Siemens построена Сумгайытская электростанции мощностью 525 МВт, две подстанции в Баку, проведена модернизация пяти подстанций".

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