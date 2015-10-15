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    ​Вусал Мамедов: Азербайджан готов сыграть роль в присоединении других стран к проекту Южного газового коридора

    Азербайджан также поддерживает проект Транскаспийского трубопровода

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан готов сыграть роль в присоединении к проекту Южного газового коридора других стран региона, добывающих природный газ". 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на конференции Общества Европа-Азербайджан директор представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Бельгии Вусал Мамедов.

    "Идея Южного газового коридора была выдвинута Евросоюзом еще 10 лет назад. С тех самых пор роль создания этого коридора взял на себя Азербайджан", - сказал В.Мамедов.

    Он добавил, что Азербайджан также поддерживает проект Транскаспийского трубопровода.

    "Однако на сегодняшний день нашей главной целью является выполнение существующих обязательств", - отметил он.

    Коснувшись вопроса о подписании в сентябре 2013 года в Баку с европейскими покупателями соглашений о реализации газа по проекту "Шахдениз-2", он отметил, что они позволят продавать газ в течение 25 лет, начиная с 2020 года. 

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