​Вусал Мамедов: Азербайджан готов сыграть роль в присоединении других стран к проекту Южного газового коридора

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан готов сыграть роль в присоединении к проекту Южного газового коридора других стран региона, добывающих природный газ".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на конференции Общества Европа-Азербайджан директор представительства Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Бельгии Вусал Мамедов.

"Идея Южного газового коридора была выдвинута Евросоюзом еще 10 лет назад. С тех самых пор роль создания этого коридора взял на себя Азербайджан", - сказал В.Мамедов.

Он добавил, что Азербайджан также поддерживает проект Транскаспийского трубопровода.

"Однако на сегодняшний день нашей главной целью является выполнение существующих обязательств", - отметил он.

Коснувшись вопроса о подписании в сентябре 2013 года в Баку с европейскими покупателями соглашений о реализации газа по проекту "Шахдениз-2", он отметил, что они позволят продавать газ в течение 25 лет, начиная с 2020 года.