Встреча экспертов по нефти запланирована на 26-28 ноября

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Следующая встреча экспертов для проведения консультаций о мерах стабилизации рынка нефти может пройти 26-28 ноября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Надо двигаться поэтапно. Следующий этап - это в период 26-28 ноября. Будут еще раз эксперты собираться для того, чтобы перед встречей ОПЕК 30 ноября еще раз посмотреть все цифры, проработать цифры", - сказал Новак.

По его словам, Россия будет принимать участие в этих консультациях: "Насколько я знаю, да, там будут ОПЕК и страны не ОПЕК. Сейчас даты уточняются. Сейчас я бы не стал какие-то прогнозы делать ".

"Мы последовательно придерживаемся нашей политики, которую мы считаем правильной, поскольку мы и в феврале говорили, и в апреле - про заморозку, это во-первых. Во-вторых, учитывая, что у нас по прогнозу в следующем году тоже предусматривается рост добычи по инвестиционным планам компаний, даже заморозка для нас, она сродни сокращению", - пояснил министр. По его словам, в РФ по прогнозу в 2017 году добыча нефти может вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки.

Новак также отметил, что в 2017 году спрос увеличится до 1,2 млн. баррелей в сутки, однако заморозка добычи должна повлиять на балансировку рынка.