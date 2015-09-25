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    В село Алексеевка Хачмазского района впервые проведен газ - ФОТО

    На мероприятии присутствовали президент SOCAR, вице-президенты компании, представители Производственного объединения Азеригаз и районной ИВ

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В село Алексеевка Хачмазского района впервые проведен газ. Как сообщает Report, на организованном по этому случаю мероприятии присутствовали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, вице-президенты компании, представители Производственного объединения "Азеригаз", районной ИВ и местной общественности.

    Было отмечено, что на основе одноступенчатой системы, для газификации села на 375 абонентов провели 2 840 полиэтиленовых труб различного диаметра и 17 795 метров металлических труб. Также было установлено 375 счетчиков и индивидуальных регуляторов. 

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