В село Алексеевка Хачмазского района впервые проведен газ - ФОТО

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В село Алексеевка Хачмазского района впервые проведен газ. Как сообщает Report, на организованном по этому случаю мероприятии присутствовали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, вице-президенты компании, представители Производственного объединения "Азеригаз", районной ИВ и местной общественности.

Было отмечено, что на основе одноступенчатой системы, для газификации села на 375 абонентов провели 2 840 полиэтиленовых труб различного диаметра и 17 795 метров металлических труб. Также было установлено 375 счетчиков и индивидуальных регуляторов.