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    Возникли перебои в газоснабжении Бинагадинского района и города Гянджи

    Подача природного газа будет восстановлена по окончании ремонтных работ

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Сегодня с 09:00 часов до завершения работ будет приостановлено газоснабжение VI, VII, VIII и IX микрорайонов Бинагадинского района, территории, известной как "Мотодром", поселков М. Расулзаде, Биладжары, Хутор города Баку, а также части города Гянджи.

    Как сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз", проводимые ремонтные работы могут также повлиять на газоснабжение части Сабунчинского района.

    По окончании ремонтных работ в течение дня подача природного газа будет восстановлена. В связи с возникшими перебоями в подаче газа ПО "Азеригаз" просит всех потребителей при использовании газа быть предельно внимательными и соблюдать правила технической безопасности.

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