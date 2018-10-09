Вопрос выделения Германией средств на проект Южного газового коридора разрешится к концу этого года

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Вопрос выделения Германией 1,5 млрд долларов на финансирование доли участия Азербайджана в проекте "Южный газовый коридор" предположительно будет решен к концу этого года".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков на проходящем в Баку азербайджано-германском бизнес-форуме по энергетике и ИКТ.

Он отметил, что переговоры о финансировании проведены, договоренность достигнута: "Мы надеемся, что вопрос о финансировании решится к концу 2018 года".

Гендиректор ЗАО "Южный газовый коридор" Афган Исаев ранее заявлял, что с немецким агентством Hermes ведутся переговоры о привлечении до 1,5 млрд долларов на "Шахдениз" и TANAP.

Отметим, что посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб сказал журналистам на официальном приеме в Баку по случаю национального праздника - Дня единства Германии, что они высоко оценивают экономические отношения между двумя странами, а Германия поддерживает проект "Южный газовый коридор".