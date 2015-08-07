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    Посол Грузии: Вопрос, связанный с трубопроводом Баку-Супса, исчерпан

    Теймураз Шарашенидзе: Это провокации тех, кто не хочет развития наших отношений, в частности с Азербайджаном

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ "На данный момент вопрос, связанный с трубопроводом Баку-Супса, исчерпан". 

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе, комментируя вопрос в связи с тем, что часть трубопровода оказалась на территории, подконтрольной непризнанной Южной Осетии.

    Т.Шарашенидзе отметил, что баннер с указанием границы Южной Осетии могут искусственно перенести вперед и отнести обратно: "Насколько я знаю, этот баннер уже перенесли обратно. Это провокации, которые совершаются теми, кто не хочет развития наших отношений, в частности с Азербайджаном".

    Дипломат выразил надежду на то, что такие провокации не повлияют на уровень двусторонних отношений.

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