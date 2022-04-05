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Вирджил Попеску: Румыния поддерживает развитие Южного газового коридора

Вирджил Попеску: Румыния поддерживает развитие Южного газового коридора Румыния поддерживает развитие Южного газового коридора и поощряет партнерство с Турцией для диверсификации маршрутов поставок.
Энергетика
5 апреля 2022 г. 18:02
Вирджил Попеску: Румыния поддерживает развитие Южного газового коридора

Румыния поддерживает развитие Южного газового коридора и поощряет партнерство с Турцией для диверсификации маршрутов поставок.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

По его словам, в нынешнем геополитическом контексте и контексте безопасности партнерство является приоритетом, и энергоресурсы не должны использоваться в качестве орудия шантажа.

Министр отметил, что он уделил внимание укреплению сотрудничества в энергетической сфере в рамках стратегического партнерства между Румынией и Турцией.

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Версия на азербайджанском языке Virgil Popesku: “Rumıniya Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafını dəstəkləyir”

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