Вирджил Попеску: Румыния поддерживает развитие Южного газового коридора

Румыния поддерживает развитие Южного газового коридора и поощряет партнерство с Турцией для диверсификации маршрутов поставок.

Румыния поддерживает развитие Южного газового коридора и поощряет партнерство с Турцией для диверсификации маршрутов поставок.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.

По его словам, в нынешнем геополитическом контексте и контексте безопасности партнерство является приоритетом, и энергоресурсы не должны использоваться в качестве орудия шантажа.

Министр отметил, что он уделил внимание укреплению сотрудничества в энергетической сфере в рамках стратегического партнерства между Румынией и Турцией.