Вице-президент SOCAR: Начаты работы по восстановлению сгоревших частей платформы №19

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ На скважине №71 платформы №19 месторождения “Гюнешли” начаты работы по восстановлению сгоревших частей.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов.

Он отметил, что президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзоев, начальник Каспийского морского пароходства Рауф Велиев, гендиректор ПО “Азнефть” Дашгын Искендеров, директор Научно-исследовательского проектного института нефти и газа Фахраддин Исмаилов вчера в 22:00 прибыли на место аварии и до самого утра руководили мерами по ликвидации открытого горящего фонтана и другими мерами безопасности.

“В результате принятых мер пожар потушен. Руководство и личный состав МЧС, КМП, бригада военизированной противофонтанной части SOCAR, находящиеся на дежурстве нефтяники проявили высокий профессионализм. Благодаря оперативным мерам, проведенным в соответствии с планом эвакуации, пострадавших нет”, - добавил вице-президент SOCAR.