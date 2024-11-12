Вице-премьер Казахстана: Совместный инвестиционный фонд с Азербайджаном будет финансировать зеленые проекты

Азербайджано-казахстанский инвестиционный фонд, вероятно, будет отдавать предпочтение финансированию зеленых проектов.

Азербайджано-казахстанский инвестиционный фонд, вероятно, будет отдавать предпочтение финансированию зеленых проектов.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер Казахстана Нурлан Байбазаров журналистам в Баку.

"У нас есть понятное сотрудничество в нефтегазовой сфере, там также внедряются технологии, которые направлены на снижение вредного воздействия добычи нефти и, в целом, производства нефтепродуктов. Кроме того, мы создали совместный инвестиционный фонд, и я думаю, приоритеты будут отдаваться именно зеленым проектам, зеленым инфраструктурным проектам", - сказал он.

По его словам, проект создания зеленого коридора, который свяжет Азербайджан и Казахстан находится на начальной стадии.

Байбазаров отметил, что стороны рассматривают совместные проекты по развитию зеленой энергетики, по развитию транзитных, транспортных каналов, в том числе через Каспийское море.

Он подчеркнул, что подписано соглашение, касающееся сохранения лесов. Проект предусматривает участие одной из международных организаций в реализации проекта по посадке саксаулов на дне Аральского моря.

"Это вид климатически устойчивой породы деревьев, которая может расти именно в такой местности. Я думаю, здесь есть большая перспектива реализации проекта, который с одной стороны направлен на защиту, сохранение климата, а с другой стороны на наращивание финансово-экономического сотрудничества между нашими братскими странами", - добавил вице-премьер Казахстана.