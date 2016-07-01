Вице-премьер: Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Украина заинтересована в организации поставок азербайджанской нефти на украинские НПЗ и ее транзите по украинской территории.

Как сообщает Report со ссылкой на правительственный портал Украины, об этом заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко во время 11-го заседания совместной межправительственной азербайджано-украинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Баку.

"Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти на украинские НПЗ и ее транзите по территории страны в европейские страны. Сегодня у нас созданы для этого все необходимые технические возможности. Кроме того, мы обсудили возможности инвестирования Азербайджаном в нефтегазовую отрасль Украины", - заявил Зубко.

Также, по словам вице-премьера, стороны обсудили перспективы организации поставок легких сортов нефти с использованием южной ветки нефтепровода "Дружба" в направлении НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии.