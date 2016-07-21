​Вагиф Алиев: SOCAR продолжит инвестировать в Турцию

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ SOCAR продолжит реализацию в Турции проектов общей стоимостью свыше 18 млрд. долларов, в том числе, направленных на обеспечение энергопотребностей Европы.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью агентству Анадолу начальник Управления инвестиций SOCAR, председатель правления SOCAR Türkiye Вагиф Алиев.

В.Алиев не согласился с мнением о том, что предпринятая террористической организаций FETÖ попытка госпереворота нарушит инвестиционную среду в Турции, отметив в то же время, что происходящие события и многочисленные жертвы глубоко опечалили его.

Председатель правления обратил внимание на то, что в Турции напрямую или опосредованно работают 40 тыс. сотрудников SOCAR. "Турция - наш дом, наша родина. Реализация проектов, общей стоимостью свыше 18 млрд долларов, направленных на обеспечение энергетических потребностей Европы, будут продолжена со всей силой и решительностью", - добавил представитель SOCAR.

По его словам, в ближайшем будущем SOCAR сдаст в эксплуатацию самый крупный контейнерный порт Эгейского региона: "Наряду с этим, наша деятельность в единственном нефтехимическом производителе Турции – Petkim символизирует наше доверие к Турции и ее экономике. Мы абсолютно доверяем правительству Турции и верим в силу ее экономики. Наши проекты реализуются совместно с авторитетными международными инвесторами и организациями. Хочу подчеркнуть, что все наши партнеры разделяют мнение о том, что военные перевороты неприемлемы в демократической стране".

В.Алиев также отметил, что правительство и народ Турции прилагают все усилия для защиты демократии в стране. По его словам, SOCAR и в будущем продолжит вкладывать инвестиции в Турцию.