О нас

В Университете ADA стартовала Бакинская летняя энергетическая школа

В Университете ADA стартовала Бакинская летняя энергетическая школа В Университете ADA сегодня стартовала 18-я Бакинская летняя энергетическая школа.
Энергетика
8 июля 2024 г. 10:10
В Университете ADA стартовала Бакинская летняя энергетическая школа

В Университете ADA сегодня стартовала 18-я Бакинская летняя энергетическая школа.

Как передает Report, в церемонии открытия принимают участие ректор ADA Хафиз Пашаев, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, глава SOCAR Ровшан Наджаф и др.

В своем выступлении ректор Университета АДА Хафиз Пашаев подчеркнул, что проведение COP29 в традиционной нефтегазовой стране говорит о прогрессе Азербайджана в вопросе энергоперехода.

"Энергетические вопросы стали важным направлением во внешней политике Азербайджана с первых дней восстановления независимости",- сказал Пашаев.

Он подчеркнул, что на данный момент зеленая энергетика приобретает все большее значение для Азербайджана.

"Мы, как университет ADA, рады участвовать в образовании молодого поколения и проводить такого рода курсы",- добавил ректор университета ADA

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Фото18th Baku Summer Energy School kicks off at ADA University
Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetində Bakı Yay Enerji Məktəbi işə başlayıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi