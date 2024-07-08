В Университете ADA стартовала Бакинская летняя энергетическая школа

В Университете ADA сегодня стартовала 18-я Бакинская летняя энергетическая школа.

В Университете ADA сегодня стартовала 18-я Бакинская летняя энергетическая школа.

Как передает Report, в церемонии открытия принимают участие ректор ADA Хафиз Пашаев, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, глава SOCAR Ровшан Наджаф и др.

В своем выступлении ректор Университета АДА Хафиз Пашаев подчеркнул, что проведение COP29 в традиционной нефтегазовой стране говорит о прогрессе Азербайджана в вопросе энергоперехода.

"Энергетические вопросы стали важным направлением во внешней политике Азербайджана с первых дней восстановления независимости",- сказал Пашаев.

Он подчеркнул, что на данный момент зеленая энергетика приобретает все большее значение для Азербайджана.

"Мы, как университет ADA, рады участвовать в образовании молодого поколения и проводить такого рода курсы",- добавил ректор университета ADA