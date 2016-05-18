В строительстве TAP будет использовано более 53 тыс. труб

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В строительстве Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу, будет использовано более 53 тыс. труб.

Как передает Report, из них на территории Греции будет использовано 32 тыс. труб, Албании - 12 тыс. труб, по дну Адриатического моря уложено 8 750, на территории Италии - 660 труб. Общий вес труб равен 526 тыс. тонн. Из них 126 тыс. тонн будет использовано при прокладке албанской, 323 тыс. тонн - греческой, 5 тыс. тонн - итальянской части, 72 тыс. тонн - морского участка трубопровода.

В апреле этого года завершилось подписание основных контрактов по TAP. В 2017-2018 году будет построен морской участок, к концу 2019 года строительство трубопровода завершится. Азербайджанский газ достигнет Европы в 2020 году.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м). Сейчас ведутся подготовительные работы по строительству TAP. На май этого года запланирована церемония закладки фундамента TAP в Салониках (Греция).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.