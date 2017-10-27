В Сирии рассчитали потери нефтяного сектора

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Потери нефтяного сектора Сирии, по предварительным подсчетам, за период войны превысили 68 млрд долларов. Как сообщает Report, об этом в интервью РИА Новости сказал министр нефти и минеральных ресурсов страны Али Ганем.

Он уточнил, что это приблизительная цифра объема прямых и непрямых потерь объектов, которые были осмотрены и первично оценен ущерб. Эта цифра может возрасти.

Он также сообщил, что Сирия приступает к подготовке технического плана по восстановлению нефтегазовой инфраструктуры страны.

"Все наши шаги сопровождают шаги армии, и мы приступаем к подготовке технического плана восстановления любого объекта, который освободит армия. Военный вопрос зависит от армии, и в ближайшее время мы услышим хорошие новости о возвращении всех месторождений Сирии. Все месторождения вернутся в лоно родины, как вернулись все территории", - сказал Ганем.