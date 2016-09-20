В консорциум TAP назначен новый директор по торговым и внешним связям

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Консорциум TAP-AG назначил нового директора по торговым и внешним связям.

Как передает Report со ссылкой на TAP, ранее Ульрике Андрес занимала различные должности в нефтегазовом секторе.

До назначения в TAP У.Андрес более 5 лет занимала должность президента и исполнительного директора в трубопроводной компании Transalpine Pipeline Group, которая осуществляет поставки сырой нефти в 8 нефтеперерабатывающих заводов Европы.

Помимо этого, У.Андрес работала в компаниях Shell и SHV Holdings, а в 2009-2011 годах занимала пост президента Европейской ассоциации LPG.

Напомним, что по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.