В Колумбии открыто крупнейшее за последние 28 лет газовое месторождение

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Колумбийская нефтедобывающая компания Ecopetrol совместно с американской Anadarko открыли в южной части Карибского моря месторождение природного газа, которое считается самым крупным из всех обнаруженных в Колумбии за последние 28 лет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Президент страны Хуан Мануэль Сантос заявил, что это обеспечит независимость от внешних поставок голубого топлива на несколько десятилетий вперед: "Находка позволит нам расширить колумбийский рынок природного газа".

По его словам, обнаруженное специалистами Ecopetrol и Anadarko месторождение природного газа стало самым большим в Колумбии за последние 28 лет.

Х.М.Сантос не уточнил объем запасов месторождения, поскольку для окончательных измерений потребуется бурение дополнительных скважин, но специалисты считают, что уже сейчас можно с уверенностью говорить о его огромных размерах.

"Поиск природного газа на морском дне продолжается. В настоящий момент испанская Repsol совместно с Ecopetrol бурят еще одну скважину в колумбийской части Карибского моря. В Ecopetrol планируют пробурить еще две скважины совместно с такими крупными компаниями, как бразильская Petrobras, норвежская Statoil и индийская ONGC", - добавил президент.