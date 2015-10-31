​В Киеве откроются два топливозаправочных пункта SOCAR

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В ближайшее время в Украине откроется два топливозаправочных пункта (ТЗП) под брендом SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на OilNews, пункты будут расположены в Киеве на Броварском проспекте и Столичном шоссе.

Отметим, что в 2008 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла представительство в Украине. Компания осуществляет деятельность в этой стране под брендом SOCAR Energy Ukraine.

Первый топливозаправочный пункт под брендом SOCAR открылся в 2010 году в Одессе.

На сегодняшний день под брендом SOCAR осуществляют деятельность 53 ТЗП в 27 населенных пунктах. Активы компании расположены в Киевской, Одесской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Черкасской, Харьковской, Хмельницкой и Полтавской областях.