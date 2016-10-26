В Грецию и Албанию доставлено более 50% труб, предназначенных для строительства TAP

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Грецию и Албанию доставлено более 50% труб для строительства Трансадриатического трубопровода (TAP), призванного обеспечить поставки азербайджанского газа в Европу.

Об этом Report сообщает со ссылкой на консорциум ТAP.

Отметим, что в целом при строительстве TAP будет использовано более 53 тыс. труб. Из них на территории Греции будет использовано 32 тыс., Албании - 12 тыс., по дну Адриатического моря уложено 8,75 тыс., на территории Италии - 660 труб. Общий вес труб равен 526 тыс. тонн. Из них 126 тыс. будет использовано при прокладке албанской, 323 тыс. - греческой, 5 тыс. - итальянской части, 72 тыс. тонн - морского участка трубопровода.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.