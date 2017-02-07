В Госнефтефонд поступило 125 млрд долларов от проектов АЧГ и "Шахдениз"

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В 2016 году в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) поступило 5,164 млрд долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и прибыльного газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Как сообщили Report в ГНФАР, 5,1 млрд долларов получено от продажи прибыльной нефти с АЧГ, 64 млн. долларов - прибыльного газа с месторождения "Шахдениз".

В целом, с 2001 года по 1 января 2017 года общие доходы ГНФАР с АЧГ составили 122,109 млрд долларов, с 2007 года с "Шахдениз" - 2,506 млрд долларов.

Общий доход Госнефтефонда от двух проектов составил 124,615 млрд долларов.