 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В этом году газифицировано 139 многоэтажных домов

    В них проживает в целом 5 000 семей

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель этого года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов газифицировало 139 многоэтажных домов.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в этих зданиях в целом проживают 4 994 семей.

    Отметим, что ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в короткие сроки "голубым топливом" любого представившего необходимые документы многоэтажного дома, отвечающего нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi