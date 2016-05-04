​В этом году газифицировано 139 многоэтажных домов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель этого года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов газифицировало 139 многоэтажных домов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в этих зданиях в целом проживают 4 994 семей.

Отметим, что ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в короткие сроки "голубым топливом" любого представившего необходимые документы многоэтажного дома, отвечающего нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности.