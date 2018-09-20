В Баку проходит 7-й Международный Caspian Energy Forum Baku- 2018

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан стал надежным партнером благодаря успешным энергетическим проектам в Каспийском море".

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на 7-м Международном Caspian Energy Forum Baku- 2018 в Баку.

По его словам, интерес Европейского Союза (ЕС) и США к проекту Южного газового коридора свидетельствует о его значисмости для региона.

"Те, кто вначале с сомнением относились к проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК), сейчас осознают его значимость. ЮГК играет важную роль в диверсификации энергоснабжения Европы. Именно благодаря этому проекту будет удовлетворено 30-35% спроса на природный газ в Болгарии, и на первоначальном этапе - 10% спроса в Италии. На последующем этапе ЮГК будет способствовать превращению этой страны в энергетический хаб. В будущем посредством ЮГК на мировой рынок будет выводиться не только шахденизский, но и газ с других месторождений", - сказал он.

Министр также рассказал о будущей энергетической политике Азербайджана, отметив, что будут проводиться работы по увеличению числа возобновляемых источников энергии в стране.