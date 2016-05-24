В Азербайджане впервые проведен экологический анализ выбросов двигателей, работающих на сжатом газе

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ ООО SOCAR-CNG, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), занятая производством и продажей компремированного природного газа (КПГ), ориентируясь в своей деятельности на международные стандарты и передовую мировую практику, совместно с Управлением экологии SOCAR впервые в Азербайджане провела экологический анализ отработавших газов монотопливных транспортных средств, укомплектованных двигателями, работающими на КПГ.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR-CNG, результаты экологического анализа подтвердили феноменально низкое содержание вредных веществ в выбросах отработавших газов транспортных средств, использующих этот вид моторного топлива.

"В частности, было доказано не только соответствие количества вредных выбросов предельным значениям экологического стандарта ЕВРО-5, а также их исключительно низкое содержание в атмосферных выбросах транспортных средств. Например, содержание оксидов азота (NOx) до 25 раз ниже допустимой предельной нормы, а оксида углерода (СО) – крайне близко к нулевому значению. Подобные количества вредных веществ действительно можно назвать феноменально низкими.

Таким образом, по итогам экологического анализа, проведенного SOCAR, широко распространенное мнение об экологической пользе от внедрения и использования КПГ в качестве моторного топлива нашло свое официальное подтверждение.

Как известно, помимо экологической пользы внедрение КПГ как моторного топлива имеет также существенные перспективы в сферах энергетической безопасности, сокращения транспортных расходов, безопасности моторного топлива. При этом особенное значение приобретают вопросы экологической чистоты моторного топлива в контексте борьбы с глобальным изменением климата", - заявили в компании.

По предварительным оценкам, переход на КПГ только 10% автотранспортного парка Азербайджана может привести к сокращению выбросов в атмосферу оксидов углерода на приблизительно 50 тысяч тонн в год. "Это достаточно существенно для практического улучшения экологической обстановки в стране, а также положительно с точки зрения участия Азербайджана в международных соглашениях, таких как Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата, подписанное Азербайджаном наряду с 175 странами в апреле 2016 года", - отметили в SOCAR-CNG.