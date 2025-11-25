Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Узбекская делегация ознакомилась с цифровыми решениями и AI-технологиями SOCAR

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 16:27
    Представители АО "Узбекнефтегаз" и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провели переговоры в Баку по сотрудничеству в сфере цифровизации и информационной безопасности.

    ОБ этом сообщает Report со ссылкой на "Узбекнефтегаз".

    "В ходе визита делегация "Узбекнефтегаз" в Баку, в головном офисе SOCAR состоялись переговоры между представителями двух компаний. Стороны обсудили стратегию цифровизации "Узбекнефтегаз" до 2030 года, новую IT-архитектуру, информационную безопасность и перспективные направления сотрудничества", - говорится в сообщении.

    Узбекская делегация также ознакомилась с передовой практикой SOCAR в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, автоматизации и корпоративного управления. Представители "Узбекнефтегаз"также посетили Caspian Innovation Center, завод SOCAR Carbamide и Бакинский нефтеперерабатывающий завод SOCAR имени Г.Алиева.

    "Специалисты SOCAR представили узбекским коллегам подробные презентации по промышленной робототехнике, автоматизированному мониторингу с применением дронов, оптимизации процессов с использованием искусственного интеллекта, анализу сейсмических данных, технологиям крупных языковых моделей (LLM), цифровым двойникам, интеллектуальным системам управления энергоресурсами и внедрению ERP-решений", - говорится в информации.

    Кроме того, делегация "Узбекнефтегаза" ознакомилась с системой корпоративного управления SOCAR, включая исполнительскую дисциплину, документооборот, панели аналитики в реальном времени, интеграцию AI, а также инфраструктуру по кибербезопасности - Security Operations Center, Security Engineering и Security Compliance.

    "Рабочий визит стал важным этапом в обмене опытом между компаниями и формировании новых совместных проектов в сфере инноваций и цифровой трансформации", - говорится в сообщении.

    Узбекнефтегаз SOCAR сотрудничество обмен опытом
