Узбекская делегация ознакомилась с цифровыми решениями и AI-технологиями SOCAR

Представители АО "Узбекнефтегаз" и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) провели переговоры в Баку по сотрудничеству в сфере цифровизации и информационной безопасности.

ОБ этом сообщает Report со ссылкой на "Узбекнефтегаз".

"В ходе визита делегация "Узбекнефтегаз" в Баку, в головном офисе SOCAR состоялись переговоры между представителями двух компаний. Стороны обсудили стратегию цифровизации "Узбекнефтегаз" до 2030 года, новую IT-архитектуру, информационную безопасность и перспективные направления сотрудничества", - говорится в сообщении.

Узбекская делегация также ознакомилась с передовой практикой SOCAR в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, автоматизации и корпоративного управления. Представители "Узбекнефтегаз"также посетили Caspian Innovation Center, завод SOCAR Carbamide и Бакинский нефтеперерабатывающий завод SOCAR имени Г.Алиева.

"Специалисты SOCAR представили узбекским коллегам подробные презентации по промышленной робототехнике, автоматизированному мониторингу с применением дронов, оптимизации процессов с использованием искусственного интеллекта, анализу сейсмических данных, технологиям крупных языковых моделей (LLM), цифровым двойникам, интеллектуальным системам управления энергоресурсами и внедрению ERP-решений", - говорится в информации.

Кроме того, делегация "Узбекнефтегаза" ознакомилась с системой корпоративного управления SOCAR, включая исполнительскую дисциплину, документооборот, панели аналитики в реальном времени, интеграцию AI, а также инфраструктуру по кибербезопасности - Security Operations Center, Security Engineering и Security Compliance.

"Рабочий визит стал важным этапом в обмене опытом между компаниями и формировании новых совместных проектов в сфере инноваций и цифровой трансформации", - говорится в сообщении.