О нас
Report Georgia
Аудио новости

Увеличатся поставки туркменской нефти через BTC

Увеличатся поставки туркменской нефти через BTC Азербайджанская государственная компания SOCAR и международный трейдер Vitol договорились о транспортировке туркменской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).
Энергетика
9 сентября 2021 г. 12:19
Увеличатся поставки туркменской нефти через BTC

Азербайджанская государственная компания SOCAR и международный трейдер Vitol договорились о транспортировке туркменской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"SOCAR и Vitol договорились транспортировать около 1 миллиона тонн туркменской нефти по трубопроводу BTC в год. Поставки начнутся с октября", - говорится в сообщении информационного агентства со ссылкой на собственные источники.

Также указывается, что Vitol поставляет туркменскую нефть в объемах, которые она закупает у ENOC в ОАЭ по срочным контрактам.

SOCAR ранее заявил, что стремится увеличить поставки нефти по основному экспортному трубопроводу за счет привлечения поставщиков из России и Туркменистана.

Вероятно, решение Vitol связано с тем, что BTC обеспечит более высокую рентабельность. Азербайджанский нефтепровод сохраняет качество легкой и малосернистой туркменской нефти.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Supplies of Turkmen oil via BTC to increase

Экслюзивные новости

Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi