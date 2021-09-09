Увеличатся поставки туркменской нефти через BTC

Азербайджанская государственная компания SOCAR и международный трейдер Vitol договорились о транспортировке туркменской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Азербайджанская государственная компания SOCAR и международный трейдер Vitol договорились о транспортировке туркменской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"SOCAR и Vitol договорились транспортировать около 1 миллиона тонн туркменской нефти по трубопроводу BTC в год. Поставки начнутся с октября", - говорится в сообщении информационного агентства со ссылкой на собственные источники.

Также указывается, что Vitol поставляет туркменскую нефть в объемах, которые она закупает у ENOC в ОАЭ по срочным контрактам.

SOCAR ранее заявил, что стремится увеличить поставки нефти по основному экспортному трубопроводу за счет привлечения поставщиков из России и Туркменистана.

Вероятно, решение Vitol связано с тем, что BTC обеспечит более высокую рентабельность. Азербайджанский нефтепровод сохраняет качество легкой и малосернистой туркменской нефти.