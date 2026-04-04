    Управление геофизики и геологии SOCAR приобрело новое инновационное оборудование

    Энергетика
    • 04 апреля, 2026
    • 15:34
    Управление геофизики и геологии SOCAR приобрело новое инновационное оборудование

    В Управлении геофизики и геологии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась презентация нового инновационного оборудования.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в мероприятии приняли участие вице-президенты и руководящий состав компании.

    В рамках презентации были представлены нодовые системы, позволяющие существенно повысить качество и оперативность сейсморазведочных работ на суше, устьевые установки контроля давления (лубрикаторы), обеспечивающие безопасную работу в условиях высокого пластового давления, а также оборудование для мониторинга траектории скважин в режиме реального времени и их точного управления.

    Отмечается, что эти технологические новшества являются одним из важных шагов SOCAR в направлении разведки углеводородных запасов и оптимизации добычи.

    Управление геофизики и геологии SOCAR приобрело новое инновационное оборудование
    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Управление геофизики и геологии Сейсморазведка Скважинное оборудование
    SOCAR-ın Geofizika və Geologiya İdarəsinə yeni innovativ avadanlıqlar alınıb
    SOCAR unveils new innovative equipment for geophysical operations

