Управление геофизики и геологии SOCAR приобрело новое инновационное оборудование

В Управлении геофизики и геологии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) состоялась презентация нового инновационного оборудования.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в мероприятии приняли участие вице-президенты и руководящий состав компании.

В рамках презентации были представлены нодовые системы, позволяющие существенно повысить качество и оперативность сейсморазведочных работ на суше, устьевые установки контроля давления (лубрикаторы), обеспечивающие безопасную работу в условиях высокого пластового давления, а также оборудование для мониторинга траектории скважин в режиме реального времени и их точного управления.

Отмечается, что эти технологические новшества являются одним из важных шагов SOCAR в направлении разведки углеводородных запасов и оптимизации добычи.