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Uniper нацелен на увеличение объемов закупок газа из Азербайджана

Uniper нацелен на увеличение объемов закупок газа из Азербайджана Германская «Uniper» заинтересована в покупке дополнительных объемов азербайджанского газа, имеет возможность удвоить объемы закупок с текущих 1,5 млрд кубометров газа в год.
Энергетика
18 сентября 2024 г. 13:30
Uniper нацелен на увеличение объемов закупок газа из Азербайджана

Германская «Uniper» заинтересована в покупке дополнительных объемов азербайджанского газа, имеет возможность удвоить объемы закупок с текущих 1,5 млрд кубометров газа в год.

Об этом Report заявил руководитель азербайджанского представительства Uniper Рашад Гусейнли.

"Переговоры с SOCAR идут, мы хотели бы закупать дополнительные объемы газа, но поскольку процесс обсуждений продолжается, я не могу раскрыть детали. Какими будут эти объемы, зависит от SOCAR, т.е. от ее возможностей. Имеются ввиду возможности экспортной инфраструктуры Азербайджана и месторождений. Однако, с месторождениями я проблем не вижу, основной вопрос заключается в инфраструктуре и в ее расширении. Для этого SOCAR нужна поддержка, особенно со стороны Европейского союза. Европейские же финансовые структуры нацелены на зеленую повестку, и считают непрестижным финансирование углеродных проектов. Тем не менее, у нас есть намерения [по увеличению объёмов закупок газа у Азербайджана] и мы готовы закупать если они будут", - сказал он.

Он отметил, что потребности Европы в газе велики.

"Мы в настоящее время закупаем [в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шахдениз] 1,5 млрд кубометров газа, и можем увеличить текущие объемы в два раза. Uniper заинтересована в рынке азербайджанского газа и, в целом, Каспийского региона",- добавил Гусейнли.

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Версия на азербайджанском языке “Uniper” Azərbaycandan qaz alışını artırmaq niyyətindədir - EKSKLÜZİV

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