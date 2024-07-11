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Участники тренинга для сотрудников SOCAR в Университете ADA получили сертификаты

Участники тренинга для сотрудников SOCAR в Университете ADA получили сертификаты Участники тренинга, проведенного Университетом ADA для сотрудников SOCAR, получили сертификаты
Энергетика
11 июля 2024 г. 10:52
Участники тренинга для сотрудников SOCAR в Университете ADA получили сертификаты

Завершилась семимесячная программа обучения, организованная Институтом развития и дипломатии Университета ADA для сотрудников Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на тему "Лидерское мастерство – расширение прав и возможностей руководителей среднего звена".

Как сообщает Report, в связи с этим 151 участнику, успешно завершившему программу в Университете ADA, были вручены сертификаты.

На мероприятии выступили директор Института развития и дипломатии Фариз Исмаилзаде, руководитель программ повышения квалификации Института развития и дипломатии Наргиз Исмаилова, вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева и др.

Напомним, что в рамках программы были организованы занятия, охватывающие различные темы, такие как управление проблемами и изменениями, привитие способностей работы в команде, и др.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADA Universitetinin SOCAR əməkdaşları üçün keçirdiyi təlimin iştirakçıları sertifikat alıb

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