Участники тренинга для сотрудников SOCAR в Университете ADA получили сертификаты

Участники тренинга, проведенного Университетом ADA для сотрудников SOCAR, получили сертификаты

Завершилась семимесячная программа обучения, организованная Институтом развития и дипломатии Университета ADA для сотрудников Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на тему "Лидерское мастерство – расширение прав и возможностей руководителей среднего звена".

Как сообщает Report, в связи с этим 151 участнику, успешно завершившему программу в Университете ADA, были вручены сертификаты.

На мероприятии выступили директор Института развития и дипломатии Фариз Исмаилзаде, руководитель программ повышения квалификации Института развития и дипломатии Наргиз Исмаилова, вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева и др.

Напомним, что в рамках программы были организованы занятия, охватывающие различные темы, такие как управление проблемами и изменениями, привитие способностей работы в команде, и др.