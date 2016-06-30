Турецкий министр: TANAP и Южный газовый коридор могут быть приняты в качестве основных моделей энергетического сектора

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ TANAP и Южный газовый коридор представляют собой энергетические проекты, которые могут быть приняты в качестве основных моделей для обеспечения энергобезопасности Турции и Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак на совещании министров энергетики стран G20, прошедшем 29-30 июня в Пекине.

Глава ведомства выразил удовлетворение в связи с тем фактом, что ему была предоставлена возможность осуществления модераторства на заседании под названием "Прогнозы развития международной энергетики, возможности и вызовы", которое организовано в рамках мероприятия. В ходе своего выступления на заседании министр отметил важность обсуждений на тему энергетики на фоне стремительной глобализации энергетических рынков и сопровождающего данный процесс роста возможностей и рисков.

"Всем известны тесные связи между Азербайджаном и Турцией. Мы еще больше укрепили их путем сотрудничества в проекте Трансанатолийского трубопровода (TANAP)", - подчеркнул министр, отметив, что эти важные проекты могут быть представлены в качестве основных моделей энергетического сектора.

"Наше развитие пойдет на пользу не только Турции, но будет также служить делу построения более светлого будущего для всего региона", - сказал Б.Албайрак.