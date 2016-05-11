​Тофик Гахраманов: В настоящее время 85% сотрудников SOCAR - работники до 35 лет

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем бизнес-форуме, организованном Caspian European Club (Caspian Business Club) при участии вице-президента по стратегическому развитию Государственной нефтяной компании Азербайджанcкой Республики (SOCAR) Тофика Гахраманова, обсудили ключевые аспекты развития нефтегазовой стратегии Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Caspian European Club, Т.Гахраманов сказал, что сегодня доказанные запасы в Азербайджане составляют 2 млрд. тонн нефти и 2,55 трлн. куб м газа.

По его словам, в настоящее время 85% сотрудников SOCAR - работники до 35 лет.

Вице-президент рассказал о реализации проекта строительства нового нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (OGPC). По его словам, эксплуатируемые сегодня установки на НПЗ морально устарели. Это касается и установок, эксплуатируемых в ПО "Azərkimya".

В этой связи был начат проект OGPC, первоначальная стоимость которого составляла 14,5 млрд. долларов, а с учетом капитализируемых процентов по кредитам – свыше 17 млрд. долларов. Затем было принято решение отложить строительство НПЗ в составе OGPC, благодаря чему удалось снизить общую стоимость проекта до 7 млрд. долларов (8,5 млрд. долларов с учетом капитализируемых процентов по кредитам). "Когда разрабатывался проект OGPC, мы провели тендеры на выбор лицензиаров, в которых участвовали десятки компаний", - сказал он, отметив, что коэффициент рентабельности проекта на тот момент превышал 20-21%.

"Однако когда цены на нефть поползли вниз, соответственно сократились цены на нефтехимическую продукцию, сократилась прибыльность проекта и сам интерес к проекту со стороны потенциальных партнёров-инвесторов снизился", - отметил Т.Гахраманов.

В настоящее время принято решение о модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева. Приблизительная стоимость проекта составляет 1 млрд. долларов США, еще 300 млн. долларов будет выделено на модернизацию ПО "Azərkimya" ("Азеркимйа"). "Год мы выбирали лицензиаров для OGPC. Теперь при модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева мы сэкономили на этом и время и деньги", - отметил он.

"Наша цель запустить новую битумную установку в июле 2018 года, установки позволяющие наладить выпуск дизельного топлива по стандарту евро-5 в 2019 году, установки по выпуску бензинов по стандартам евро-5 в 2020 году", - продолжил Т.Гахраманов.

Выступая на бизнес-форуме, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) Тельман Алиев поблагодарил Тофика Гахраманова за конструктивный диалог, а также внимание к предложениям и просьбам, высказанным членами Caspian European Club (Caspian Business Club) в ходе мероприятия. Тельман Алиев отметил, что объединяющий в себе более 5 тыс. компаний Caspian European Club (Caspian Business Club) действует в 50-ти странах мира и ведет активную работу для поддержки диалога между госструктурами и частным сектором.

В ходе бизнес-форума Тофику Гахраманову был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club (Caspian Business Club). Сертификаты также вручены новым компаниям Caspian European Club (Caspian Business Club) - Barattson, Seaport Catering, Sherg Kimya Shirketi Baki, Shahdag Tourism Center.