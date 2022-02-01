Балканы усиливают свою энергобезопасность

Терминал сжиженного природного газа близ Александруполиса (Греция) получил окончательное инвестиционное решение. Об этом Report сообщили в проектной компании ICGB по строительству интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Терминал сжиженного природного газа близ Александруполиса (Греция), по которому не так давно принято окончательное инвестиционное решение, имеет большое значение для коммерческой деятельности трубопровода Греция-Болгария (IGB).

Об этом Report сообщили в проектной компании ICGB по строительству интерконнектора Греция-Болгария.

«Окончательное инвестиционное решение является последним шагом перед началом строительства терминала. Терминал сжиженного природного газа имеет большое значение для коммерческой деятельности трубопровода IGB, поскольку он создаст значительно больше возможностей для транспортировки газа через него», - сказали в компании.

Благодаря стратегическому расположению IGB и его близости к терминалу сжиженного природного газа, его строительство и запуск обеспечит технологические преимущества в транспортировке природного газа потребителям в Болгарии, укрепляя позиции страны на энергетической карте региона.

По словам компании, завершение строительства терминала также повысит загрузку производственных мощностей IGB, позволяя транспортировать большее количество природного газа в регион Юго-Восточной Европы, и даст ICGB возможность увеличить пропускную способность трубопровода до 5 млрд кубометров газа в год, а также обеспечить обратный поток природного газа.

«Это позволит поставлять газ по конкурентоспособным ценам из различных новых источников, включая как США, Катар, Алжир, до болгарских потребителей», - считают в компании.

Кроме того, по решению Совета Министров Болгарии местный оператор Bulgargaz участвует в обязывающем этапе процедуры тестирования рынка для резервирования мощностей терминала сжиженного природного газа, подав заявку на примерно 500 миллионов кубометров в год (но не менее 300 млн кубометров в год) сроком от 3 до 5 лет. Компания также взяла на себя обязательство заключить контракт на поставку сжиженного природного газа потребителям в Болгарии по конкурентоспособным ценам через интерконнектор.

"Интерес рынка к увеличению текущей мощности IGB на 3 млрд кубометров в год после начала коммерческой деятельности также можно ожидать, если Трансадриатический трубопровод (TAP) продолжит расширять свою пропускную способность", - добавили в ICGB.

Также отмечается, что как IGB, так и терминал сжиженного природного газа в Александруполисе имеют решающее значение для достижения диверсификации поставок энергоносителей для Болгарии, Греции и Балкан, повышения конкуренции и безопасности поставок газа в регионе.

IGB развивается в синергии с другими крупными проектами, такими как Трансадриатический газопровод (TAP), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и терминал сжиженного природного газа близ Александруполиса (Греция), что позволит получить доступ к множеству новых рынков, особенно в регионе Юго-Восточной Европы.

Пропускная способность трубопровода IGB составляет 3 млрд куб. м в год в направлении из Греции в Болгарию, она может быть увеличена до 5 млрд куб. м в год после установки компрессорной станции, что позволит осуществлять обратный поток при наличии рыночного интереса.