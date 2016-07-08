TAP выделит 200 тыс. евро на поддержку проектов обществ и некоммерческих организаций

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Трансадриатический газопровод (TAP) AG предоставит 200 тыс. евро на поддержку проектов обществ и некоммерческих организаций. Как сообщает Report со ссылкой на сайт TAP, это первая общественная инвестиционная программа, направленная на улучшение качества жизни за счет реализации культурных, социальных и экологических проектов в Мелендуньо (Италия).

Инициатива под названием TAP start была презентована в ходе брифинга региональным менеджером TAP по Италии Микеле Элиа и президентом консалтинговой компании Cles Алессандро Леоном.

Общества и некоммерческие организации, зарегистрированные в муниципалитете Мелендуньо, получают право на финансирование в размере до 25 тыс. евро для проектов, представленных в период с 15 июля по 30 сентября 2016 года.

Проекты должны соответствовать четырем направлениям социально-экологических инвестиций TAP: экономическое развитие, качество жизни, развитие навыков и охрана окружающей среды. Проекты оценит специальная комиссия, состоящая из независимых экспертов, которая объявит список победителей к концу 2016 года. Реализация проектов намечается в течение 2017 года.

В период строительства трубопровода TAP намерен дважды в год запускать дополнительные программы на общую сумму 1,4 млн евро.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.