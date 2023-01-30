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TAP объявил о начале первого этапа работ по расширению газопровода

TAP объявил о начале первого этапа работ по расширению газопровода Трансадриатический газопровод (TAP) объявил результаты первого этапа обязывающих предложений по расширению газопровода.
Энергетика
30 января 2023 г. 13:43
TAP объявил о начале первого этапа работ по расширению газопровода

Трансадриатический газопровод (TAP) объявил о начале работ по расширению газопровода после подведения итогов первого этапа обязывающих предложений со стороны заинтересованных компаний.

Как передает Report, после завершения первого этапа обязывающих предложения в рамках рыночного тестирования, проведенного в 2021 году, предполагается расширение мощностей ТАР на 1,2 миллиарда кубометров в год по долгосрочным контрактам, которые будут действовать с 2026 года.

Первоначальная мощность TAP может быть поэтапно увеличена, чтобы в конечном итоге быть удвоенной до не менее 20 млрд куб. метров в год.

"Второй этап обязывающих предложений по рыночному тестированию будет осуществляться в течение 2023 года, и заинтересованные стороны могут подать свои заявки. Поскольку эти регулярные открытые сезоны структурированы таким образом, чтобы постепенно проверять требования рынка, TAP стремится удвоить пропускную способность трубопровода к 2027 году", - отмечает компания.

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Версия на английском языке TAP to trigger first level of capacity expansion

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