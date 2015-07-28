​TANAP: Работы по проекту продолжаются

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В рамках проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) продолжаются работы по прокладке труб. Согласно сделанному TANAP заявлению, продолжается транспортировка труб весом 10 тонн и протяженностью 12 метров до места строительства.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что завершился еще один этап строительных работ, начавшихся приблизительно 4,5 месяцев назад после церемонии закладки, и наряду с открытием маршрута на участке трубопровода протяженностью 1 850 км, состоящего из труб диаметром 56 дюймов, одновременно проводятся работы по укладке труб и выравниванию.

Церемония закладки трубопровода TANAP, который предназначен для транспортировки природного газа с месторождения "Шахдениз-2" и других месторождений юга Каспия в Турцию и Европу, состоялась 17 марта в Карсе. Первые поставки газа по TANAP запланированы в 2018 году. На первоначальном этапе мощность трубопровода составит 16 млрд. кубометров, на последующих этапах - 24 млрд. кубометров, затем - 31 млрд. кубометров.