​Сумгайытский химический промышленный парк объявил тендер

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" министерства экономики Азербайджана объявило тендер на закупку работ и услуг по проектированию электрической сети и подстанции 110/35/6 кВ на территории парка общей площадью 94,13 га. Как сообщает Report, тендер проводится по одному лоту.

Желающие принять участие в тендере после перечисления на счет ООО взноса за участие в размере 300 манатов могут получить тендерные требования на основе письменного обращения в офисе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк", расположенном в Demirchi Tower по адресу пр. Ходжалы, 37.

Участники должны до 26 февраля представить все необходимые документы, за исключением тендерного предложения и банковской гарантии, которые нужно будет представить до 7 марта.

Открытие заявок состоится 9 марта в 17:00 в зале собраний организации.